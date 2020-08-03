Завершен капремонт лечебного корпуса филиала №2 детской больницы имени Сперанского

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Капремонт лечебного корпуса филиала №2 детской больницы имени Сперанского завершен раньше срока, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В здании 1986 года постройки располагается 33 палаты на 79 коек. Во время работ специалисты заменили полы, выполнили отделку стен и потолков. Также в корпусе привели в порядок все инженерные системы, системы вентиляции и кондиционирования, электро-, тепло- и водоснабжения.

Здание оснастили автоматической пожарной сигнализацией, системой охранного телевидения, палатной сигнализацией, системой контроля и управления доступом, установили дизель-генераторную установку и источник бесперебойного питания.

Были проложены трубопроводы медицинских газов протяженностью около 3 тысяч метров. В здании разместили 53 настенных медицинских газовых консоли и 28 реанимационных, выполнили отделку входных групп, установили пандусы для маломобильных граждан.

Во время капремонта больница продолжала принимать пациентов.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч строителей и 300 единиц техники задействованы в капитальном ремонте 25 столичных поликлиник. На каждом объекте работают в среднем по 200 человек в смену.