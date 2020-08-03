Завершен капремонт лечебного корпуса филиала №2 детской больницы имени Сперанского

03 августа, 22:18
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Капремонт лечебного корпуса филиала №2 детской больницы имени Сперанского завершен раньше срока, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В здании 1986 года постройки располагается 33 палаты на 79 коек. Во время работ специалисты заменили полы, выполнили отделку стен и потолков. Также в корпусе привели в порядок все инженерные системы, системы вентиляции и кондиционирования, электро-, тепло- и водоснабжения.
Здание оснастили автоматической пожарной сигнализацией, системой охранного телевидения, палатной сигнализацией, системой контроля и управления доступом, установили дизель-генераторную установку и источник бесперебойного питания.
Были проложены трубопроводы медицинских газов протяженностью около 3 тысяч метров. В здании разместили 53 настенных медицинских газовых консоли и 28 реанимационных, выполнили отделку входных групп, установили пандусы для маломобильных граждан.
Во время капремонта больница продолжала принимать пациентов.
Ранее сообщалось, что более 5 тысяч строителей и 300 единиц техники задействованы в капитальном ремонте 25 столичных поликлиник. На каждом объекте работают в среднем по 200 человек в смену.
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