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Город

10:03

Более 5 тыс рабочих привлекли к капремонту 25 поликлиник столицы

город строительство медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 5 тысяч строителей и 300 единиц техники задействованы в капитальном ремонте 25 столичных поликлиник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

"Для завершения работ в рамках реализации нового стандарта московских поликлиник в кратчайшие сроки к капремонту 25 медучреждений привлечено более 5 тысяч 220 рабочих и 300 единиц строительной техники", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на каждом объекте работают в среднем по 200 человек в смену. В пресс-службе уточнили, что благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в столице масштабный проект капитального ремонта 135 городских поликлиник продолжается.

"С начала июля в активную фазу ремонта вошли еще 25 зданий медицинских организаций", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что медпомощь на время ремонта временно оказывается пациентам в других филиалах поликлиники.

Осенью 2019 года стало известно, что в Москве за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху.

В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать специалисты пяти узких направлений.

Сергей Собянин ранее заявил, что сроки строительства и капремонта больниц и поликлиник можно будет сократить примерно в полтора раза. Он подчеркнул, что при огромных масштабах задач нацпроектов это очень важно.

"Это наш город": опубликован список поликлиник, в которых начинается капремонт

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