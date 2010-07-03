В Москве в течение трех лет отремонтируют 150 поликлиник

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в столице отремонтируют около 150 поликлиник.
"Главное – модернизация поликлиник, которые построены 30, 40, 50, а то и 70 лет назад. Конечно, они требуют полной модернизации, капитального ремонта, замены оборудования. Такая программа в Москве создана. Мы предполагаем около 150 клиник отремонтировать в течение трех лет", – цитирует Агентство "Москва" мэра.
По его словам, речь идет не о частичном обновлении учреждений, а о полной их модернизации. Собянин подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту.
"Поэтажное расположение различных сервисов должно быть удобным для человека, чтобы пациенты не бегали с первого по четвертый этаж за справками или какими-то ненужными направлениями", – пояснил он.
Вопросы развития здравоохранения рассматривают в среду на расширенном заседании президиума Госсовета. Также на заседании обсуждают проблемы медицинской инфраструктуры, ремонт и переоснащение больниц по всей стране. К примеру, в столице с 2020 года отремонтируют полсотни зданий по "Новому московскому стандарту поликлиник".
Расширение штата проводят в столичных больницах в рамках перехода на новый стандарт. Ряды врачей пополнили почти 30 терапевтов, шесть хирургов, более 10 кардиологов и другие специалисты. В филиалах клиник организуют работу врачей восьми самых востребованных специальностей.
В прошлом году в столице построили 11 объектов здравоохранения площадью более 190 тысяч квадратных метров. В числе новых медучреждений – Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, комплекс зданий и сооружений Московского медико-стоматологического университета, корпус НИИ детской онкологии и гематологии.
До конца 2019 года в городе появится 10 новых объектов здравоохранения. В их числе три поликлиники и две подстанции скорой медицинской помощи. Кроме того, будет построено восемь стационарных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи, шесть инженерных объектов.
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