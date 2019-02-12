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12 февраля, 09:49

Комфортная столица. Как развивается инфраструктура города

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

12 февраля, 09:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минувший год подарил столице первую канатную дорогу, диагностический корпус в "Сколкове", концертный зал "Зарядье" и открытый после реконструкции стадион "Динамо". Об этом Сергей Собянин заявил на отчетном мероприятии Стройкомплекса, которое было посвящено результатам работы и задачам на ближайшие годы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Мэр подчеркнул, что развитие социальной, спортивной, культурной инфраструктуры продолжается во всех округах. Особое внимание власти уделяют строительству детских садов, школ и больниц. Кроме того, реконструируются спортивные объекты и появляются новые достопримечательности.

За год в Москве построили 21 детсад, девять школ, шесть культурных учреждений и 17 спортцентров. Отдельно Собянин выделил строительство медицинских объектов.

"Введены уникальная клиника на базе Морозовской больницы, клиника "Хадасса" в Московском международном медицинском кластере, не один десяток различных небольших объектов, в том числе поликлиник", – сказал глава города.

Одним из самых важных проектов в сфере здравоохранения стал диагностический корпус международного медицинского кластера "Сколкова" площадью 13 тысяч квадратных метров. В нем пациенты смогут пройти современные диагностические исследования для профилактики и раннего выявления заболеваний.

Не менее значимым объектом Собянин назвал многопрофильную клиническую больницу с роддомом в Коммунарке.

В 2018 году в Москве открылась международная школа-пансион "Летово", рассчитанная на 1012 учеников. А в бывшей промзоне "ЗИЛ" строят самую большую в стране школу с кванториумом на 2,5 тысячи учеников. В планах на текущий год построить еще 60 социальных объектов.

Собянин отметил, что усилия столицы по созданию инфраструктуры оценили на международном уровне. В частности, специалисты PricewaterhouseCoopers признали Москву городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой.

Среди других новинок прошлого года – канатная дорога протяженностью свыше 700 метров. Фуникулер связал "Лужники" и Воробьевы горы. Каждый час канатная дорога может перевозить 1,6 тысячи пассажиров.

В ближайшие годы в городе расширится индустрия развлечений. В 2019-м власти собираются открыть "Остров мечты". Там будут крытый тематический парк, ландшафтный парк, кинотеатр-мультиплекс с 17 залами, концертный зал на 3,8 тысячи зрительских мест, отель, детская яхтенная школа.

А на ВДНХ появится "Парк будущего". Первый этап работ в парке завершится в этом году.

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

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