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03:36

Парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме откроется осенью

строительство досуг

03:36

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Парк отдыха и развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируют открыть осенью. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу проекта.

Предполагается, что "Остров мечты" станет первым парком развлечений мирового уровня в России. Он объединит в себе все лучшее из индустрии развлечений. Это более 40 развлечений, около 30 современных аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Речь идет о крупнейшем всесезонном тематическом парке, который появится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября.

Открытие запланировано на осень 2019 года. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд долларов.

Сообщается, что на сегодняшний день заключены лицензионные соглашения с крупнейшими медиа-холдингами и анимационными компаниями об использовании известных мультипликационных брендов.

Крупнейшие международные компании разработали концепцию крытой части "Острова мечты" и ландшафтного парка.

Ранее сообщалось, что первым на "Острове мечты" будет смонтирован один из самых зрелищных аттракционов – "Храм огня".

Это стилизованные под руины города южноамериканских индейцев гигантские качели. Они смогут единовременно поднимать 40 человек на высоту 20 метров.

Ожидается, что качели станут самыми большими в Москве. Аттракцион будут дополнять спецэффекты – струи фонтанов и потоки искусственного огня.

строительство досуг

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