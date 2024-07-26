Временное закрытие движения трамваев у Курского вокзала по выходным перенесено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиров предупреждают, что временное закрытие движения трамваев у Курского вокзала по выходным переносится. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Запланированные с 27 июля изменения маршрутов 4, 32 и 45 в районе Курского вокзала переносятся на более поздний срок. По выходным трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам", – говорится в публикации.

Также ведомство отметило, что на маршруте 4 будут учитываться изменения возле Богатырского моста.

Трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года, сообщил Сергей Собянин. Там ежедневно будут проезжать порядка 20 тысяч пассажиров, а также улучшится доступность до ближайших транспортных узлов.

Создание новой трамвайной линии на этой улице начали в марте 2024 года. Строительство идет в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

