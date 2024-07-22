Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев на улице Сергия Радонежского в центре Москвы восстановят. Там ежедневно будут проезжать порядка 20 тысяч пассажиров, а также улучшится доступность до ближайших транспортных узлов, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства трамвайных путей.

Создание новой трамвайной линии на этой улице начали в марте 2024 года. Строительство идет в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Трамвай на улице Сергия Радонежского ходил до 1952 года. Трамвайные пути перенесли на параллельную Школьную улицу из-за расширения проезжей части для машин и новой застройки.

Согласно проекту, вдоль тротуара нечетной стороны улицы проложат двухпутную трамвайную линию длиной более 860 метров. Она соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов, у станций метро "Римская" и "Площадь Ильича", а также Андроньевской площади.

Благодаря этому появятся новые маршруты трамвая между Курским вокзалом, шоссе Энтузиастов, станциями "Курская" метро и МЦД-2, строящимся транспортным узлом "Серп и Молот", станциями метро "Площадь Ильича" и "Римская".

Около 240 тысяч жителей районов Перово, Соколиная Гора и Лефортово получат прямую транспортную связь с Курским вокзалом. За счет отсутствия пересадок время в пути с шоссе Энтузиастов и улицы Сергия Радонежского до центра Москвы уменьшится до десяти минут.

Объект уже готов на 60%. В работах задействованы свыше 20 единиц техники и 350 человек. Завершить строительство трамвайной линии планируется до конца 2024 года. Бесстыковые трамвайные пути на шумопоглощающей подушке обеспечат плавное и малошумное движение трамваев. На линии планируется использовать современный подвижной состав модели "Витязь-Москва".

Также в рамках проекта благоустроят территории у станций метро "Римская", "Площадь Ильича" и транспортного узла "Серп и Молот", сквер по улицы Сергия Радонежского, пешеходные зоны улиц Станиславского и Александра Солженицына, Добровольческого, Хлебникова, Товарищеского, Съезжинского и Гжельского переулков.

Сейчас в парке ГУП "Московский метрополитен" насчитывается свыше 600 трамвайных вагонов, включая 500 современных низкопольных трамваев отечественного производства, закупленных в последние годы. Парк обновлен на 95%. Кроме того, начиная с 2010 года реконструировано 96% трамвайных путей. В ближайшие годы планируется построить новые линии на проспекте Академика Сахарова и Трифоновской улице.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о старте третьего этапа восстановления трамвайной линии на Трифоновской улице. Ремонт проводят на участке от улицы Советской Армии до Олимпийского проспекта. Специалисты проложат новые пути протяженностью три километра.