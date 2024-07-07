Третий этап восстановления трамвайной линии стартовал на Трифоновской улице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Работы по восстановлению трамвайной линии на Трифоновской улице продолжены в столице. Ремонт проводят на участке от улицы Советской Армии до Олимпийского проспекта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, специалистам ГУП "Московский метрополитен" предстоит проложить новые пути, протяженность которых составляет три километра.

Ликсутов уточнил, что трамваи перестали курсировать на этом участке еще в 1995 году. Однако, как он утверждает, уже в 2025 году москвичи и гости столицы смогут доехать от Рижского вокзала до значимых мест в центре города.

"Более 70 тысяч человек, которые живут или работают в этом районе недалеко от линии, смогут пользоваться самыми современными низкопольными вагонами", – подчеркнул заммэра.

На время проведения работ на Трифоновской улице поэтапно введут ограничения для движения транспорта. Актуальная информация будет появляться в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Недавно Собянин анонсировал строительство двух новых участков трамвайных путей. Так, первый участок возведут на улице Сергея Радонежского от площади Ильича до Андроньевской площади, он поможет соединить имеющиеся пути и сократить время до Курского вокзала.

Другая линия длиной практически два километра пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади к Чистым прудам. Таким образом, она свяжет отдельные части трамвайной сети на востоке, в центре и на юге столицы. Благодаря этому пассажиры смогут без пересадок проехать между Сокольниками, площадью трех вокзалов и Павелецким вокзалом.

