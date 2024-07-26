Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 27 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения электропоездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 27 июля, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный Дептранс.

Движение поездов будет ограничено с 02:30 до 14:30 на участке от станции Катуар до станции Марк. Составы из Москвы проследуют только от и до станций Марк, Бескудниково и Белорусского вокзала, а из дальнего пригорода Савеловского направления – от и до станции Катуар. В это же время не будут ходить аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево и обратно.

На станции Лобня во время ограничений будет производиться реконструкция путевой инфраструктуры. Пути будут закрыты в первой половине дня на перегонах от Катуара до Лобни и от Лобни до Марка.

Пассажирам предлагается воспользоваться компенсационными автобусами (КМ). Компенсационный автобус КМ1 будет идти от остановки "Станция Катуар" на Привокзальной улице через остановку "Капустино", расположенную недалеко от станции Шереметьевская, до станции метро "Физтех".

Автобус КМ2 будет курсировать от остановки "Станция МЦД Лобня" на Железнодорожной улице через остановку "Капустино" до станции метро "Физтех".

Автобус КМ3 будет ходить от остановок "МЦД Долгопрудная", "МЦД Новодачная", "МЦД Марк" до остановки "МЦД Лианозово" в Лианозовском проезде. Здесь также можно пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию метро.

Поездки в аэропорт Шереметьево можно совершить на автобусах № 1195 и 1195D от станции метро "Ховрино". График движения автобусов и поездов "Аэроэкспресс" можно уточнить на сайте.

Расписание пригородных и городских поездов доступно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что с 1 августа компания ЦППК начнет перевозить пассажиров от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно. Для удобства пассажиров сохранится промежуточная остановка на станции Аминьевская с пересадкой на Большой кольцевой линии метро. Билеты на поезд можно приобрести в кассах на станции, автоматах и в мобильном приложении перевозчика. Стоимость проезда составит 280 рублей.