ЦППК начнет перевозить пассажиров от Киевского вокзала до Внуково с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компания ЦППК с 1 августа будет перевозить пассажиров от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"Это наш самый крупный перевозчик в Московском узле. ЦППК давно обслуживает смежный маршрут до станции Аэропорт и теперь будет заезжать в аэропорт Внуково", – отметили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что "Аэроэкспресс" запустил пассажирские перевозки на этом направлении в 2008 году. За 16 лет работы компания выстроила удобное железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и Внуково. Поезда перевезли свыше 30 миллионов пассажиров на этом маршруте. Составы курсируют каждый час, время в пути составляет 33 минуты. Со сменой перевозчика время и интервал движения не изменятся.

Для удобства пассажиров сохранится промежуточная остановка на станции Аминьевская с пересадкой на БКЛ. Билеты на поезд можно приобрести в кассах на станции, автоматах и в мобильном приложении перевозчика. Стоимость проезда составит 280 рублей. Заранее купленные билеты на "Аэроэкспресс" можно сдать на сайте компании.

Кроме того, горожане могут воспользоваться станцией метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии. Путь от Внуково до "Делового центра" занимает 40 минут, а до "Мичуринского проспекта" БКЛ – 23 минуты.

С 22 июня ЦППК запустила функцию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников. Больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе перед каждой поездкой. Этой возможностью могут воспользоваться обладатели социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами.