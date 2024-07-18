С 20 по 26 июля на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится с 20 по 26 июля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы



В выходные, 20–21 июля, часть поездов отменят, часть поездов последует укороченными маршрутами от/до Савеловского и Белорусского вокзалов, часть поездов дальнего пригорода Савеловского направления – от/до Лобни и Бескудникова.

Кроме того, интервалы движения диаметральных поездов в эти дни увеличат до одного часа, а до вокзалов – до 40 минут. Между некоторыми рейсами аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево интервалы будут увеличены до одного часа.

По будням, с 22 по 26 июля, часть поездов отменят, часть поездов Белорусского направления будет ходить укороченными маршрутами от/до Белорусского вокзала, часть поездов дальнего пригорода Савеловского направления – от/до станции Депо.

Интервалы движения поездов в течение дня до 20 минут, после 23:00 – до часа, с 04:30 до 06:30 – до 20 минут. Изменится время отправления последних аэроэкспрессов – последний поезд отправится в Шереметьево с Белорусского вокзала в 23:06.

В период окон будет проводиться реконструкция станции Лобня. 20 и 21 июля на станции закроют 1-й и 3-й пути, поезда будут отправляться со 2-го и 4-го путей. С 22 по 26 июля будет закрыт 3-й путь – поезда отправятся с 1-го и 4-го путей.

До конца июля изменится график движения электропоездов на третьем Московском центральном диаметре. Так, на Ленинградском направлении по будням до конца июля увеличатся интервалы движения. При этом последний поезд МЦД со станции Останкино в область в будние дни будет отправляться в 00:22, в сторону Ипподрома со станции Зеленоград-Крюково – в 23:32.

В свою очередь, на Казанском направлении по будням частично увеличат интервалы движения до 15 минут. Также сократят время отправления последних поездов в сторону Зеленограда-Крюкова.