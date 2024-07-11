Расписание электричек МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов изменится с 12 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского, Рижского направлений МЖД, МЦД-1 и МЦД-2, а также аэроэкспрессов изменится с 12 июля. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Изменения связаны с развитием инфраструктуры на станциях Фили и Можайск МЦД-1, перегонах Москва-Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное, Талдом – Лебзино, а также строительством путепровода к мелькомбинату. Так, с 23:00 12 июля до 11:00 13 июля, а также с 22:40 13 июля до 10:40 14 июля назначены технологические окна на станции Фили. На время работ поочередно остановят движение по второму и первому главным путям.

Одновременно с этим будет строиться путепровод к мелькомбинату между остановочными пунктами "Москва-Сити" и "Беговая", где устанавливают специальные инженерные конструкции. На время работ временно приостановят движение по второму главному пути на участке Фили – Москва-Бутырская. Поезда проследуют по соседним путям.

В связи с этим у некоторых поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Несколько составов проследует по укороченным маршрутам, ряд электричек выведут из расписания.

Кроме того, на перегоне Москва-Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное с 12 по 14 июля с 21:00 до 05:00 пройдут ремонтно-путевые работы на первом главном пути. Поезда проследуют по соседним путям. Так, составы МЦД-2 будут курсировать с увеличенным интервалом от и до Курского вокзала, а также от и до станции Царицыно. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

На станции Можайск и однопутном перегоне Талдом – Лебзино с 15 по 31 июля, за исключением выходных дней, будут модернизировать объекты энергообеспечения. Технологические окна на станции назначены с 12:10 до 14:20, поезда на перегоне Бородино – Дорохово проедут по одному пути в реверсивном режиме. На перегоне Талдом – Лебзино окна будут с 10:30 до 14:30. Некоторые составы проследуют по укороченному маршруту.

Между тем по будням в июле с 19:00 до 06:30 на Савеловском направлении отменена часть поездов. При этом составы дальнего пригорода следуют по сокращенным маршрутам от и до Лобни и Бескудникова. На Белорусском направлении также отменили некоторые поезда, а часть других курсирует по укороченным маршрутам от и до Белорусского вокзала.

