Ряд аэроэкспрессов в Шереметьево отправится с Савеловского вокзала 12–13 июля

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Некоторые поезда "Аэроэкспресс" 12 и 13 июля будут отправляться в аэропорт Шереметьево и обратно с Савеловского вокзала из-за проведения плановых работ на железной дороге, сообщается на сайте компании.

По данным перевозчика, 12 июля после 22:36 аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Большая часть рейсов из аэропорта с 21:14 также проследует до Савеловской.

В компании уточнили, что 13 июля до 12:00 поезда отправятся с Савеловского вокзала до Шереметьево. Рейсы из аэропорта до 10:00 также отправятся до вокзала. Все остальные поезда проследуют по обычному маршруту со всеми остановками.

Между тем расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июле. На протяжении всего месяца по будням с 19:00 до 06:30 на Савеловском направлении будет отменена часть поездов.