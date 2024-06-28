Расписание поездов МЦД-3 изменится с 1 по 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) на Ленинградском и Казанском направлениях изменится с 1 по 11 июля, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба столичного Дептранса.

Так, по будням в ночные часы на Ленинградском направлении будут увеличены интервалы движения – до 20 минут после 20 часов и до 1 часа после 23 часов. При этом сократят время работы – последний поезд МЦД со станции Останкино в область отправят в 23:11, а в сторону Ипподрома с Зеленограда-Крюкова – в 23:12. Часть поездов дальнего пригорода проследуют от и до Зеленограда-Крюкова, предупредили в ведомстве.

При этом 6 и 7 июля на этом же направлении МЦД увеличат до 30 минут интервалы движения, часть поездов из дальнего пригорода будут следовать от и до Зеленограда, а некоторые составы проедут без остановок на Молжаниново, Подрезково, Новоподрезково и Фирсановской. Кроме того, сократят время работы МЦД.

"Последний поезд со станции Останкино отправится в область в 23:11, в сторону Ленинградского вокзала отправится в 23:57", – уточнили в Дептрансе.

На Казанском направлении по будням после 21:30 увеличат интервалы до 15 минут, а также сократят время отправления последних поездов в сторону Зеленограда-Крюкова. Аналогичный режим сохранится по выходным, 6 и 7 июля, но интервалы могут достигнуть 30 минут.

Причиной корректировки в ведомстве назвали работы по модернизации инфраструктуры. Это относится к участку от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала, где ремонт пройдет по будням, а также к перегону между станциями Сходня и Химки, где аналогичные работы проведут по выходным. Также ожидается реконструкция станции Раменское, заключили в ведомстве.

Кроме того, движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июле. Часть поездов отменят, а составы дальнего пригорода на Савеловском направлении проследуют от и до Лобни и Бескудникова по сокращенным маршрутам.

