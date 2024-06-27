Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июле

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июле, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Так, на протяжении всего месяца по будням с 19:00 до 06:30 на Савеловском направлении будет отменена часть поездов. При этом составы дальнего пригорода будут следовать по сокращенным маршрутам от/до Лобни и Бескудникова.

Также увеличатся интервалы между поездами. После 19:00 они могут достигать 20 минут, после 23:00 – до 1 часа. Однако до 06:30 они не будут превышать 20 минут.

На Белорусском направлении также отменят некоторые поезда, а часть других будет курсировать по укороченным маршрутам от/до Белорусского вокзала. Увеличатся и интервалы движения. Так, после 22:30 они вырастут до получаса, после полуночи – до часа, а в промежутке до 06:30 будут составлять приблизительно 20 минут.

Кроме того, сократится время движения аэроэкспрессов, направляющихся в Шереметьево. В июле последний поезд в направлении авиагавани будет отходить от Белорусского вокзала в 23:06.

Представители Дептранса рекомендовали добираться до аэропорта с помощью автобусов, которые ходят от станции метро "Ховрино" по маршрутам № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

Представители департамента также обратили внимание, что в период "окон" с 1 по 5, с 15 по 19 и с 29 по 31 июля на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова будет закрыт проезд в направлении Одинцова. Между этими станциями поезда будут следовать в обе стороны по пути на Лобню.

Во время "окон" с 8 по 12 и с 22 по 26 июля на этом же участке поезда не будут следовать в сторону Лобни и продолжат ходить по путям в направлении Одинцова.

В эти промежутки на данном участке пути будут проводиться работы по строительству станции Петровско-Разумовская.

Ранее сообщалось, что 29 июня интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) станут короче в связи с проведением мероприятия в "Лужниках". В этот день "Ласточки" будут перевозить горожан с минимальным интервалом в 4 минуты до 23:30 вместо 18:00, как обычно.

