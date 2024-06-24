Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится с 25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 25 июня по 15 июля поезда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) проследуют по измененному расписанию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В указанный период некоторые рейсы отменят, а интервалы движения поездов частично увеличат до 10–12 минут. Изменения в расписании введут в связи с ремонтом путей на участке между станциями Мытищи и Пушкино.

Пассажирам рекомендовали планировать поездки заранее. Ознакомиться с расписанием пригородных и городских поездов можно в приложении и на сайте ЦППК.

С 24 по 26 июня на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4 временно изменился график движения поездов. Ограничения связаны с ремонтом на станции Железнодорожная. Путь № 3 на участке между станциями Реутово и Железнодорожная будет полностью закрыт.

