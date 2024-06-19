Участок БКЛ от "Делового центра" до "Хорошёвской" временно закроют с 22 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок "Деловой центр" – "Шелепиха" – "Хорошёвская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) будет временно недоступен для пассажиров с 22 июня из-за работ по его интеграции с новой Рублево-Архангельской линией, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В рамках работ специалисты построят новые тоннели и заменят инженерные системы. В связи с этим будет временно приостановлено движение поездов на данном участке для обеспечения безопасности пассажиров.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршрут и пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также первым и четвертым Московскими центральными диаметрами. Помогут сориентироваться и распланировать альтернативные маршруты более 50 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые будут дежурить на 18 станциях метро.

На БКЛ до 28 июня будет осуществляться только кольцевое движение. Из-за этого время ожидания составов сократится, а дополнительных пассажирских мест станет больше.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что более чем в 150 составах Московского метрополитена на Кольцевой, Калужско-Рижской, Замоскворецкой и Большой кольцевой линиях улучшили наддверную навигацию. В поездах "Москва-2020" и "Москва-2024" установили экраны длиной 1,4 метра, на которых транслируется информация о следующих станциях, номерах вагонов, скорости движения поездов, выходах в город, пересадках и другие данные.