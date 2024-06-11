Расписание поездов Белорусского направления МЖД изменится с 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание движения поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 14 июня по 1 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте магистрали.

Как указала пресс-служба МЖД, корректировки вносятся из-за строительства путепровода к мелькомбинату между станциями Тестовская и Беговая. С 14 июня по 1 декабря будут проводиться работы по возведению опор и монтажу пролетных строений сооружения.

В МЖД объяснили, что движение поездов на перегоне организуют по соседним путям. Изменения в расписании преимущественно коснутся электричек, курсирующих между Москвой, Усово и Одинцово. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия и число остановок. Также часть составов проследует по укороченному маршруту, некоторые отменят.

Ранее сообщалось, что движение электричек изменится в День России. Так, 12 июня составы будут ходить по субботнему графику. Кроме того, поезда с сообщением Черусти – Вековка – Черусти будут 11-вагонными. Актуальное расписание опубликовано на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении компании.