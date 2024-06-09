Движение на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится с 10 по 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График электричек на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится c 10 по 28 июня в связи с модернизацией инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Уточняется, что на Ленинградском направлении сократится время работы, при этом движения поездов будет приостановлено из Москвы в область с 23:02 до утра, наоборот –с 23:51 до утра. После 20:00 частично увеличат интервалы движения до 20 минут, ряд поездов отменят.

В свою очередь, на Казанском направлении в течение месяца будут проводить работы на станции Раменское и в дальнем пригороде. Из-за чего сократится время работы диаметральных поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюково, частично отменят первые рейсы, а некоторые поезда будут следовать только от/до Раменского.

Ранее москвичей предупредили об изменении расписания движения поездов на МЦД-2 10 и 11 июня. Так, с 13:00 до 19:00 некоторые поезда выведут из расписания, а интервалы движения других увеличат до 12–14 минут. Третий путь будет полностью закрыт для движения. Ограничения вызваны модернизацией станции Царицыно.

