09 июня, 09:27Транспорт
Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 10 и 11 июня
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
10 и 11 июня поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) проследуют по измененному графику. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
С 13:00 до 19:00 некоторые поезда выведут из расписания, а интервалы движения других увеличат до 12–14 минут. Третий путь будет полностью закрыт для движения. Ограничения вызваны модернизацией станции Царицыно.
В связи с этим пассажирам рекомендовали заранее планировать поездки. Актуальное расписание доступно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте ЦППК.
С 10 по 30 июня по измененному графику будут следовать поезда Казанского и Ленинградского направлений МЦД-3. В период действия измененного расписания на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом будет модернизирована инфраструктура.
Расписание поездов изменится на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 8–10 июня