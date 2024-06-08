Расписание поездов Ленинградского и Казанского направлений МЦД-3 изменится 10 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях третьего Московского центрального диаметра изменится на период с 10 по 30 июня. Об этом Дептранс столицы сообщил в своем телеграм-канале.

В департаменте уточнили, что на Ленинградском направлении будет сокращено время работы. Поезда не будут ходить с 23:02 до утра в направлении области и с 23:51 до утра в направлении Москвы. Кроме того, после 20:00 интервалы между электричками будут частично увеличены до 20 минут, а некоторые поезда отменят.

В период действия измененного расписания на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом будет модернизирована инфраструктура.

При этом на Казанском направлении в течение указанного промежутка времени работы будут проводиться на станции Раменское и в дальнем пригороде.

На этом направлении будет сокращено время работы. Так, раньше будут переставать ходить диаметральные поезда со стороны Ипподрома в направлении Зеленограда-Крюково, частичная отмена коснется и утренних электричек этого направления. Также будет изменено расписание поездов дальнего пригорода. Некоторые из них в этот период будут следовать только от/до Раменского.

Ранее сообщалось, что в июне изменится график движения поездов Ярославского направления. Так, корректировки будут внесены в расписание с 10 по 11 июня, с 13 по 14 июня и с 18 по 21 число в промежуток с 10:00 до 19:00. Во время "окон" на участке между станциями Мытищи и Пушкино будут проводиться ремонтные работы.