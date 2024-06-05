Обновление поездов на МЦД-3 завершится в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Обновление поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) завершится в 2024 году. Для этого будет поставлено более 500 вагонов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Также новые составы начнут курсировать и на МЦД-4. В настоящее время на диаметрах пассажиров перевозят современные "Иволги", поезда ЭП2Д, ЭП2ДМ.

На первых двух диаметрах обновление поездов уже закончилось. На новых диаметрах есть некоторые поезда дальнего следования, которым необходима замена. На МЦД-4 обновление завершится в следующем году.

"Москва – крупнейший в стране заказчик поездов. Заключение долгосрочных контрактов на поставку современного подвижного состава позволяет машиностроителям планировать работу на годы вперед. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина разработку каждого нового состава мы ведем совместно с производителями", – указал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Собянин сообщил, что формирование московского городского вокзала Кутузовская МЦД-4 подошло к концу. Он отметил, что в течение года возле вокзала планируется построить съезд с Третьего транспортного кольца и на проспекте Багратиона. Это позволит упростить автомобильное движение в данном районе, уточнил мэр Москвы.

До этого сообщалось, что в течение года на Большой кольцевой линии будут открыты три новые пересадки. Они позволят пассажирам удобно переходить со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" на радиальные линии.

