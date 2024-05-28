Расписание поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится в июне

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В выходные дни в июне поезда МЦД-2, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) проследуют по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"Железнодорожники продолжат установку временных инженерных сооружений на период строительства нового подземного тоннеля, который будет обеспечивать выход на платформы, одноименную станцию метро, а также транзитную связь от жилой застройки к музею-заповеднику "Царицыно", – говорится в сообщении.

С 11:10 до 21:10 1 и 2 июня для движения поездов временно закроют пятый и шестой пути станции Царицыно. Движение составов организуют по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок на маршруте. Некоторые поезда выведут из графика, еще часть проследуют по измененным маршрутам.

До 31 мая некоторые поезда Курского и Рижского направлений МЦД-2 со стороны Нахабина следуют укороченным маршрутом до Курского вокзала, а интервалы их движения частично увеличены до 12–24 минут. Изменения связаны с модернизацией станции Царицыно. Пассажиров призвали заранее планировать маршруты.

