Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 21 по 31 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на МЦД-2 изменится с 21 по 31 мая. Столичный Дептранс предупреждает пассажиров в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве объяснили, что это связано с необходимостью проведения работ по модернизации станции Царицыно. Пятый и шестой пути здесь будут закрыты.

"С 15:30 до 20:55 21–24, 27, 29–31 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2: часть поездов со стороны Нахабина следуют укороченным маршрутом до Курского вокзала, интервалы движения частично увеличены до 12–24 минут", – уточняется в публикации.

Пассажиры всегда могут ознакомиться с актуальным расписанием на портале ЦППК, а также через приложения "Московский транспорт" и "Метро Москвы".

Ранее сообщалось, что во второй половине мая изменится расписание некоторых составов Киевского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1 и МЦД-4. С 17 по 19 мая с 22:35 до 08:35 специалисты меняют стрелочные переводы на станции Очаково.

На Белорусском направлении на перегоне Фили – Москва-Бутырская продолжится строительство путепровода к мелькомбинату. Работы проводят в ночное время с 01:00 до 06:00.

