График движения поездов временно изменится на МЦК с 18 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

График следования поездов будет временно изменен на МЦК с 18 мая. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Интервалы движения будут увеличены до 11–27 минут утром с 6 до 8 часов и вечером с 22 до полуночи. В остальное время интервал движения поездов сохранен", – уточняется в публикации.

В ведомстве объяснили, что изменения связаны с необходимостью пропуска поездов дальнего следования Ленинградского направления.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее пассажиров предупредили, что график движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 18–20 и 25–27 мая в связи с ремонтными работами.

В выходные путь в сторону Подольска от Люблина до Царицына будет закрыт. В это время составы станут следовать по пути в направлении Нахабина.

