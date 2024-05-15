Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 18–20 и 25–27 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 18–20 и 25–27 мая в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Расписание электричек поменяется с 02:00 18 мая до 02:00 20 мая, а также с 02:00 25 мая до 02:00 27 мая.

На Курском направлении:

поезда будут следовать преимущественно укороченными маршрутами от и до Царицына;

от Подольска до Царицына увеличат интервалы до 45 минут, от Царицына до Курского вокзала – до 2,5 часа;

последний поезд от платформы Царицыно отправится в центр в 19:10.

На Рижском направлении:

большая часть электричек будет следовать укороченными маршрутами от и до Стрешнева и Курского вокзала;

интервалы движения увеличат до 40 минут.

В департаменте объяснили, что в выходные путь в сторону Подольска от Люблина до Царицына будет закрыт из-за ремонта главного пути. В это время составы станут следовать по пути в направлении Нахабина. Ремонтные работы проведут в выходные дни, когда наименьший пассажиропоток.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая. Как рассказали в Дептрансе, это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом – Крюково и Ленинским вокзалом.

Пассажиров призвали проверять расписание на сайте перевозчиков "МТ ППК" и "ЦППК" и в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".