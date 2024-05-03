ЦППК перевезла почти 5 млн пассажиров с 28 апреля по 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перевезла 4,7 миллиона пассажиров с 28 апреля по 1 мая 2024 года, передает пресс-служба перевозчика.

Как уточнили в компании, самым востребованным направлением стало Ярославское. По нему было совершено 858 тысяч поездок. На Казанском направлении в праздничные дни пассажиры выполнили 779 тысяч поездок, а на Курском – 602 тысячи поездок.

Также сообщается, что чаще всего пассажиры ЦППК путешествовали 28 апреля – более 1,3 миллиона раз.

Ранее стало известно, что для удобства пассажиров на время майских праздников Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой запустят дополнительные экспрессы. В период с 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда.