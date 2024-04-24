Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится с 2 мая по 7 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 2 мая по 7 июня из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге (СЖД). Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Изменения связаны с проведением капитального ремонта пути на перегоне Коромыслово – Козьмодемьянск СЖД, которая граничит со столичной магистралью. Технологические "окна" назначены на 2–3, 6–7, 13–14, 16–17, 20–21, 23–24, 27–28, 30–31 мая, а также 3–4, 6–7 июня.

МЖД внесла корректировки в график пригородных поездов на период работ. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Помимо этого, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, а ряд электричек, курсирующих между Москвой и станциями Александров, Болшево, Пушкино, Мытищи и Сергиев Посад, временно выведут из расписания.

Сотрудники МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании.

Ранее пресс-служба Российских железных дорог сообщила о запуске дополнительных "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом в майские праздники. Так, из Москвы в Санкт-Петербург пустят следующие маршруты: № 786 с отправлением 27 апреля, 8 мая в 21:00 (без остановок) и № 766 с отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок). А из Санкт-Петербурга в Москву: № 763 с отправлением 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок) и № 765 с отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудове и Бологом).