03 апреля, 09:53Транспорт
Работники МЖД завершили восстановительные работы на участке Костино – Иванцево
Фото: 123RF/humannet
Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Костино – Иванцево Савеловского направления БМО. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.
В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме. Транзитные пассажирские поезда дальнего следования направлены по обходному маршруту с минимальным отклонением от графика.
"На период восстановительных работ пригородные поезда следовали по укороченному маршруту до станций Костино и Иванцево и в обратном направлении соответственно. Между этими станциями курсировали компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.
1 апреля на перегоне Иванцево – Костино произошел сход 11 грузовых вагонов поезда. Причиной стал размыв участка пути, вызванный резким и обильным таянием снега. Пострадавших нет, угрозы экологии не обнаружено.
На севере Подмосковья с рельсов сошли 11 грузовых вагонов