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03 апреля, 09:53

Транспорт

Работники МЖД завершили восстановительные работы на участке Костино – Иванцево

Фото: 123RF/humannet

Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Костино – Иванцево Савеловского направления БМО. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме. Транзитные пассажирские поезда дальнего следования направлены по обходному маршруту с минимальным отклонением от графика.

"На период восстановительных работ пригородные поезда следовали по укороченному маршруту до станций Костино и Иванцево и в обратном направлении соответственно. Между этими станциями курсировали компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.

1 апреля на перегоне Иванцево – Костино произошел сход 11 грузовых вагонов поезда. Причиной стал размыв участка пути, вызванный резким и обильным таянием снега. Пострадавших нет, угрозы экологии не обнаружено.

На севере Подмосковья с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

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