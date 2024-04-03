Работники МЖД завершили восстановительные работы на участке Костино – Иванцево

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Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Костино – Иванцево Савеловского направления БМО. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме. Транзитные пассажирские поезда дальнего следования направлены по обходному маршруту с минимальным отклонением от графика.

"На период восстановительных работ пригородные поезда следовали по укороченному маршруту до станций Костино и Иванцево и в обратном направлении соответственно. Между этими станциями курсировали компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.

1 апреля на перегоне Иванцево – Костино произошел сход 11 грузовых вагонов поезда. Причиной стал размыв участка пути, вызванный резким и обильным таянием снега. Пострадавших нет, угрозы экологии не обнаружено.