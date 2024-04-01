Семь человек погибли в ДТП с автобусом и скорым поездом в Ярославской области

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Семь человек погибли и двое пострадали в результате столкновения автобуса и скорого поезда на железнодорожном переезде в селе Берендееве Ярославской области. Об этом ТАСС сообщил глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий.

Сейчас на месте происшествия задействованы правоохранительные органы, врачи скорой и специалисты экстренных служб.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – уточнили в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что автобус ЛиАЗ попал в аварию с 7 автомобилями и одним автобусом в центре Курска. По данным УМВД РФ по региону, 23-летний водитель автобуса ехал по улице Дзержинского и в какой-то момент наехал на стоящий УАЗ, а потом врезался в Kia Rio, из-за чего потом произошло столкновение с еще 5 легковушками, часть из которых загорелись.

До этого шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате столкновения общественного транспорта с внедорожником в Геленджике. Водитель внедорожника не уступил дорогу, из-за чего произошло столкновение, и маршрутка перевернулась. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП.

