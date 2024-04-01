"Газель" взорвалась на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на улице Лобачевского в районе дома № 100. Как сказано в сообщении, из-за взрыва газового баллона внутри "Газели" произошло возгорание. В связи с этим, по информации пресс-службы департамента транспорта Москвы, было принято решение о перекрытии движения.

Сейчас на месте задействованы столичные оперативные службы, которые выясняют обстоятельства происшествия и данные о пострадавших.

"Выбирайте пути объезда", – посоветовали в Дептрансе.

Ранее два человека погибли в результате взрыва газового баллона в машине, попавшей в ДТП в Татарстане. По данным регионального МВД, на 222-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись два автомобиля – Mercedes и УАЗ. В УАЗ был газовый баллон, который в результате аварии взорвался, заключили в ведомстве.

