Открытое горение в гараже с бензовозом в Новом Уренгое ликвидировали

Фото: 89.mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение в гаражном боксе в Новом Уренгое, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.

Информация о пожаре в гараже, принадлежащем "Ямбургтранссервис", поступила в 9:38 мск. В нем находились четыре автомобиля и бензовоз. Позднее всю технику, включая бензовоз, из бокса эвакуировали.

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