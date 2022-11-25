В Новом Уренгое загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в гараже с заполненным топливом бензовозом произошел в Новом Уренгое, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Новом Уренгое на улице Ямсовейской горит гараж. В нем находятся четыре автомобиля и бензовоз, заполненный топливом", – заявил он.

Экстренные службы уточняют площадь возгорания. Силы МЧС приступили к его ликвидации.

Ранее пожар произошел в комплексе нежилых строений на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе. Площадь возгорания составила 752 квадратных метра. До прибытия пожарных было эвакуировано 15 человек.

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