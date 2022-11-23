Тела двух человек обнаружили после пожара в жилом доме в Норильске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в результате возгорания в жилом доме в Норильске, сообщает пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю.

Уточняется, что сообщение о пожаре на улице Талнахской поступило рано утром в среду, 23 января. Площадь возгорания составила три квадратных метра. К тушению привлекали 9 человек и 3 единицы спецтехники.

"Спасены четыре человека. <...> На месте пожара обнаружены двое погибших (взрослые). По предварительным данным, причиной случившегося стала неосторожность при курении", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на девятом этаже жилого дома в Можайском районе Москвы. В результате возгорания погиб 47-летний мужчина. Его мать 69 лет была госпитализирована.

До этого после пожара в одной из квартир в столичном районе Строгино был обнаружен труп мужчины. Расследованием обстоятельств произошедшего занялась Хорошевская межрайонная прокуратура.

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