Труп мужчины нашли после пожара в квартире на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

Правоохранители нашли труп мужчины после устранения пожара в квартире в Строгине. Информацией об этом поделились в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"15 ноября в квартире на втором этаже в жилом доме в Неманском проезде произошел пожар. По предварительной информации, после тушения в одной из комнат обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.

В ведомстве также поделились, что расследованием занялись сотрудники Хорошевской межрайонной прокуратуры. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 24-летний житель города Амурска убил таксиста и сжег тело, чтобы забрать автомобиль. Мужчина вызвал ранее знакомого 62-летнего водителя и попросил отвезти его в район кладбища. Там он избил таксиста по голове деревянной палкой.

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