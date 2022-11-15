16:12Происшествия
Труп мужчины нашли после пожара в квартире на северо-западе Москвы
Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''
Правоохранители нашли труп мужчины после устранения пожара в квартире в Строгине. Информацией об этом поделились в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"15 ноября в квартире на втором этаже в жилом доме в Неманском проезде произошел пожар. По предварительной информации, после тушения в одной из комнат обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.
В ведомстве также поделились, что расследованием занялись сотрудники Хорошевской межрайонной прокуратуры. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что 24-летний житель города Амурска убил таксиста и сжег тело, чтобы забрать автомобиль. Мужчина вызвал ранее знакомого 62-летнего водителя и попросил отвезти его в район кладбища. Там он избил таксиста по голове деревянной палкой.
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