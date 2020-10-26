Житель Воскресенска подозревается в убийстве таксиста в очереди за фастфудом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали жителя Воскресенска по подозрению в убийстве таксиста, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области задержан местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть водителя такси", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Согласно данным следствия, все произошло около ресторана быстрого питания в Воскресенске. Подозреваемый подошел к машине такси и начал говорить, что водитель слишком долго делает заказ и задерживает очередь. Затем подозреваемый несколько ударил таксиста по голове. Пострадавший умер в больнице.

В конце августа сообщалось, что Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к 17 годам лишения свободы военнослужащего, который убил таксиста. Мужчину признали виновным в том, что он нанес более 20 ударов ножом, руками и ногами таксисту, так как не хотел расплачиваться за поездку. От полученных травм пострадавший скончался.

