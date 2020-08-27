Военнослужащего осудили на 17 лет за убийство таксиста в Самаре

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Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к 17 годам лишения свободы военнослужащего, который убил таксиста, сообщает Главная военная прокуратура.

"Мужчину признали виновным в том, что он нанес более 20 ударов ножом, руками и ногами таксисту, так как не желал расплачиваться за поездку. От полученных травм пострадавший скончался. После этого военнослужащий отвез труп в лесополосу и спрятал, автомашину сжег", – говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

Ранее в Саратове к пожизненному заключению приговорили Михаила Туватина, признанного виновным в убийстве и сексуальном насилии 9-летней девочки.

Также москвич Роман Миронов был приговорен к пожизненному заключению за убийство тещи, супруги и двух ее братьев. Ему также вменялось в вину мошенничество, незаконное хранение оружия и использование заведомо подложного документа.