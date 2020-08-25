Москвич получил пожизненный срок за убийство супруги и трех ее родственников

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Москвич Роман Миронов приговорен к пожизненному заключению за убийство тещи, супруги и двух ее братьев. Ему также вменялось в вину мошенничество, незаконное хранение оружия и использование заведомо подложного документа, сообщает Агентство "Москва".

Миронов уговорил супругу Марию продать квартиру, чтобы вложиться в некий бизнес. После этого они переехали в купленную комнату. Затем мужчина продал комнату, и семья переехала в съемную квартиру.

Впоследствии у супругов возник конфликт, в ходе которого Мария потребовала от мужа объяснить, куда он расходует средства. Осенью 2011 года Миронов несколько раз выстрелил жене в голову, отвез тело в деревню и сжег.

Теще Миронов рассказал, что ее дочь отправилась в длительную командировку. В 2014 году Миронов оформил на своего брата доверенность на квартиру тещи, но женщина, заподозрив обман, обратилась к юристам.

Используя своего знакомого, Миронов убил женщину, а также двух братьев бывшей супруги, которые являлись совладельцами квартиры. Их тела Миронов тоже вывез и сжег.

Обвинительный вердикт Миронову вынесли присяжные, прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить мужчину к пожизненному сроку.

По делу проходили сообщники Миронова. Одна из них признала вину в мошенничестве, а знакомый Миронова признался в убийстве. Еще двое свою вину признавать отказывались.

Ранее в Саратове к пожизненному заключению приговорили Михаила Туватина, признанного виновным в убийстве и сексуальном насилии 9-летней девочки.