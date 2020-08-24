Виновного в убийстве ребенка в Саратове приговорили к пожизненному сроку

Фото: СК РФ

Суд в Саратове признал Михаила Туватина виновным в убийстве и сексуальном насилии 9-летней девочки, сообщает ТАСС. Преступника приговорили к пожизненному заключению.

Туватин проведет пожизненный срок в колонии особого режима.

Утром 9 октября девятилетняя жительница Саратова ушла из дома на улице Высокой в школу. По пути девочка пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Вечером 10 октября тело ребенка нашли в гараже.

35-летний Михаил Туватин заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он заявив, что убил ребенка из-за гаража. По данным СК, подозреваемый несколько месяцев назад приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.

9 октября мимо гаража проходила девочка. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

У Туватина уже есть судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

