Виновного в убийстве ребенка в Саратове приговорили к пожизненному сроку

11:35
Фото: СК РФ
Суд в Саратове признал Михаила Туватина виновным в убийстве и сексуальном насилии 9-летней девочки, сообщает ТАСС. Преступника приговорили к пожизненному заключению.
Туватин проведет пожизненный срок в колонии особого режима.
Утром 9 октября девятилетняя жительница Саратова ушла из дома на улице Высокой в школу. По пути девочка пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Вечером 10 октября тело ребенка нашли в гараже.
35-летний Михаил Туватин заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он заявив, что убил ребенка из-за гаража. По данным СК, подозреваемый несколько месяцев назад приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.
9 октября мимо гаража проходила девочка. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.
У Туватина уже есть судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
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