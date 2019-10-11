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Происшествия

11 октября, 17:29

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Что известно об убийстве девятилетней девочки в Саратове

"Спрятал тело в гараже": что известно об убийстве девочки в Саратове
происшествия

В Саратове нашли тело девочки, которая пропала девятого октября. Подозреваемого в преступлении задержали, при этом правоохранителям пришлось его защищать от местных жителей. Те пытались устроить над ним самосуд. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.

Фото: телеграм-канал "Двач"

Искали двое суток

Девятилетняя девочка Лиза из Саратова пропала утром 9 октября. В 7:30 по местному времени она вышла из своего дома и направилась в сторону школы, но так туда и не дошла. Родители сразу же забили тревогу. Полиция вместе с волонтерами из отряда "Лиза Алерт" и неравнодушными жителями выдвинулись на поиски ребенка. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а МЧС произвело СМС-рассылку о розыске жителям области.

Люди до последнего не теряли надежду. Однако в ночь на 11 октября ребенка нашли мертвым: тело было спрятано в гаражах, недалеко от дома. В эту же ночь задержали и подозреваемого в убийстве – 35-летнего Михаила Туватина, который признал вину.

Чтобы доставить его в участок, правоохранителям фактически пришлось пробиваться через разъяренную толпу местных жителей. После этого часть людей отправилась к отделу полиции Кировского района, куда, как стало известно, отвезли задержанного. Люди требовали, чтобы к ним вышло руководство отделения полиции и рассказало, что происходит. Еще несколько сотен человек направились к гаражам, где было найдено тело девочки.

Прибывший туда автомобиль полиции толпа горожан даже пыталась атаковать, предполагая, что в нем находится подозреваемый. Правоохранители, в свою очередь, просили людей разойтись по домам. Однако народное волнение успокоилось только к утру.

Днем 11 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила подробности расследования. По словам Туватина, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение. 9 октября мимо гаража проходила девочка, она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, поэтому, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

По словам Петренко, причастность мужчины к преступлению подтверждается также записями с камер наружного наблюдения.

На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
Светлана Петренко
официальный представитель СК РФ

Расследованием убийства девочки по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина займутся московские следователи. Власти Саратова также окажут помощь семье погибшей девочки.

Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что родственники погибшей объявили сбор средств на ее похороны. Она объяснила, что девочка воспитывалась в "хорошей семье", но у них была непростая финансовая ситуация. Семья пока отказывается от помощи психологов.

В администрации города сообщили, что прощание с убитой девятилетней девочкой пройдет 13 октября в саратовском храме Первоверховных апостолов Петра и Павла.

С аватаркой волка

На видеозаписи допроса задержанный мужчина рассказал, что с девочкой ранее не был знаком. При этом он полностью признал вину и раскаялся в преступлении.

Мужчина вел активную жизнь в социальных сетях. На аватарке его аккаунта во "ВКонтакте" изображен волк с цитатой про то, что "гордое животное не выступает в цирке". В информации о себе он правдиво отметил: "Вам лучше не знать". А в подписках у мужчины множество пабликов сексуального характера. Также у него есть еще один аккаунт, который тот бросил вести в 2018 году. На главной фотографии профиля он сидит ночью на черном мотоцикле.

Смертная казнь?

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

О трагичном происшествии уже высказались известные журналисты и депутаты. Например, телеведущий Владимир Соловьев предложил у себя в телеграм-канале вернуть смертную казнь. "Я добрый человек, поэтому я за смертную казнь", – пояснил он.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале написала, что против смертной казни, потому что "невозможно избежать ошибки и казни невиновного", но считает несправедливым, что за свои прошлые преступления задержанный получил всего шесть с половиной лет.

Какой УК – такая и справедливость.
Маргарита Симоньян
главный редактор RT и МИА "Россия сегодня"

А депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, заявил, что к тем, кто был уличен в насилии над несовершеннолетними, "можно применять химическую кастрацию".

"Здесь самое главное не дать сейчас эмоциям взять верх и требовать вешать кого-то, брать большой ржавый нож и у кого-то что-то отрезать – это неправильно", – заявил он.

Но я считаю, что те, кто совершил насилие над детьми, – эти люди могут подвергаться химической кастрации и, возможно, специальному после освобождения контролю.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

Остальная общественность тоже не осталась в стороне. В интернете создали электронную петицию с требованием "возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или же гарантированного пожизненного заключения. Под петицией подписались уже более 23 тысяч человек.

"Помните, на месте Лизы могут, не дай бог, оказаться ваши дети, и это действительно страшно", – говорится в тексте петиции.

"Прямо и сейчас": "смерть как хочется"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также потребовала ужесточить наказание для убийц несовершеннолетних детей.

По ее словам, такое предложение уже было внесено в Госдуму. Теперь же она попросила ускорить принятие соответствующего законопроекта. Кузнецова добавила, что уже получила положительный ответ.

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