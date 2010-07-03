Кузнецова требует ужесточить наказание за убийство детей

Фото: Следственный комитет РФ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание для убийц несовершеннолетних детей после трагедии в Саратове, сообщает "Интерфакс".

По ее словам, такое предложение уже было внесено в Государственную Думу, теперь же она попросила ускорить принятие соответствующего законопроекта. Детский омбудсмен подчеркнула, что уже получила положительный ответ.

Утром 9 октября девятилетняя жительница Самары ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Накануне вечером тело нашли между гаражами.

Город шокировало это жестокое преступление, местные жители грозились устроить самосуд. Когда девочку нашли, люди окружили полицейскую машину, думая, что там находится задержанный, и начали раскачивать автомобиль. После этого жители города переместились к отделу полиции на улице Московской, куда был доставлен подозреваемый. Они потребовали, чтобы руководство полиции раскрыло официальные данные о ходе расследования. Только под утро жители разошлись.

Подозреваемый в ходе опроса заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и полностью признает свою вину. Также он рассказал, что совершил преступление из-за гаража.

На сайте СК говорится, что несколько месяцев назад 35-летний мужчина приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение. По версии следствия, 9 октября мимо гаража проходила девочка и поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

У задержанного имеется судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Расследованием убийства занялись московские следователи. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.