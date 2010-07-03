Тело пропавшей девятилетней девочки нашли в Саратове

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Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове.

Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Полиция начала розыск девочки в среду. Наряду с полицией ребенка искали волонтеры отряда "Лиза Алерт".

МЧС сделало смс-рассылку о розыске девочки. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее мать пропавшего в Башкирии ребенка созналась в убийстве. Тело ребенка обнаружили во дворе дома.