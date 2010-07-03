Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:33

Пропавшего годовалого мальчика нашли мертвым в Башкирии

происшествия криминал

06:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети

В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала.

Как пишет "Комсомольская правда", поиски свернули в два часа ночи в субботу, 31 августа. Тело обнаружили во дворе дома матери ребенка в селе Исмаилово.

По предварительным данным, его закопали под слоем навоза. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

28-летняя женщина обратилась в полицию Дюртюлинского района с заявлением о пропаже ребенка во вторник, 27 августа. По ее словам, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

30 августа сообщалось, что девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, нашли живой. Поиски велись в лесном массиве у деревни Трубников Бор. В операции участвовали более 100 человек. Сейчас здоровью шестилетнего ребенка ничего не угрожает.

Читайте также

происшествия криминал

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика