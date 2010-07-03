Пропавшего годовалого мальчика нашли мертвым в Башкирии

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В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала.

Как пишет "Комсомольская правда", поиски свернули в два часа ночи в субботу, 31 августа. Тело обнаружили во дворе дома матери ребенка в селе Исмаилово.

По предварительным данным, его закопали под слоем навоза. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

28-летняя женщина обратилась в полицию Дюртюлинского района с заявлением о пропаже ребенка во вторник, 27 августа. По ее словам, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

30 августа сообщалось, что девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, нашли живой. Поиски велись в лесном массиве у деревни Трубников Бор. В операции участвовали более 100 человек. Сейчас здоровью шестилетнего ребенка ничего не угрожает.