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15:01

Пропавшего под Омском трехлетнего мальчика нашли живым

происшествия

15:01

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Омской области нашли живым трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу. Ребенка обнаружила одна из поисковых групп в полутора километрах от места пропажи, сообщает РИА Новости.

Мальчика доставили в местную больницу для обследования. При необходимости его переведут в Омск.

В региональном главке МЧС отметили, что ребенок смог выжить из-за теплых ночей и отсутствия дождей. Температура в ночное время доходила до +15 градусов.

13 августа родители оставили ребенка одного в машине и ушли собирать ягоды. Когда взрослые вернулись, сына в автомобиле не оказалось.

Ребенка искали около 600 человек – полицейские, волонтеры и местные жители. Также к поискам привлекли вертолет Росгвардии и два частных самолета.

В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на помощь прибыл оператор беспилотника, картограф из Москвы и члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области.

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