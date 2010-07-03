СК завел дело из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении оставившей двух детей в одном из подмосковных хостелов матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Московской области

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оставленных детей в возрасте до 3-х лет госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы.

"На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи проводят необходимые исследования", – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области уточнили, что у детей не выявлены отклонения в развитии. При этом там добавили, что у них присутствует небольшой кашель и насморк.

Там также отметили, что на данный момент они не владеют информацией о месте нахождения матери детей.

"Она уехала за документами, оставив администратору свой номер телефона. Некоторое время выходила на связь, потом пропала. Очень надеемся, что ее в скором времени удастся разыскать, и она объяснит мотивы своего поступка", – говорится в сообщении.

28 мая в дежурную часть Котельниковского отдела полиции "Люберецкое" поступило сообщение, что неизвестная девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде.

Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Детей девушка оставила в самом хостеле, обратно она не вернулась.