СК завел дело из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении оставившей двух детей в одном из подмосковных хостелов матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Московской области
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оставленных детей в возрасте до 3-х лет госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы.
"На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи проводят необходимые исследования", – сказал собеседник ТАСС.
В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области уточнили, что у детей не выявлены отклонения в развитии. При этом там добавили, что у них присутствует небольшой кашель и насморк.
Там также отметили, что на данный момент они не владеют информацией о месте нахождения матери детей.
"Она уехала за документами, оставив администратору свой номер телефона. Некоторое время выходила на связь, потом пропала. Очень надеемся, что ее в скором времени удастся разыскать, и она объяснит мотивы своего поступка", – говорится в сообщении.
28 мая в дежурную часть Котельниковского отдела полиции "Люберецкое" поступило сообщение, что неизвестная девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде.
Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Детей девушка оставила в самом хостеле, обратно она не вернулась.
СК возбудил дело против матери брошенных в хостеле детей
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