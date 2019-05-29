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17:57 (обновлено 29.05.2019 20:14)

Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье и скрылась

происшествия

17:57

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Фото: medusahostel.ru

Полиция устанавливает местонахождение женщины, которая оставила двоих детей в хостеле в городе Котельники. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова Агентству "Москва".

"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Дети переданы в местное медицинское учреждение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – сказала она.

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции "Люберецкое" сообщили, что 28 мая неизвестная девушка с мальчиком и девочкой, которым на вид около года, пришла в хостел в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Детей девушка оставила в самом хостеле. Обратно она не вернулась.

Как сообщила старший помощник главы подмосковного управления СК Ольга Врадий, следователи начали проверку обстоятельств этого инцидента.

Похожий случай произошел 16 мая. В поликлинике на севере Москвы нашли двухлетнюю девочку без присмотра. Как показали записи с камер видеонаблюдения, ребенка привела и оставила в поликлинике мать. Женщина и ее сожитель решили, что ребенок будет им мешать. Девочку передали под предварительную опеку в семью бабушки.

Кроме того, 26 мая женщина оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ на Лобненской улице. Вечером того же дня администрация ТЦ связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка. После этого ее задержала полиция. На допросе женщина заявила, что мальчик вовсе не ее сын.

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