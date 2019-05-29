Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье и скрылась

Полиция устанавливает местонахождение женщины, которая оставила двоих детей в хостеле в городе Котельники. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова Агентству "Москва".
"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Дети переданы в местное медицинское учреждение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – сказала она.
В дежурную часть Котельниковского отдела полиции "Люберецкое" сообщили, что 28 мая неизвестная девушка с мальчиком и девочкой, которым на вид около года, пришла в хостел в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Детей девушка оставила в самом хостеле. Обратно она не вернулась.
Как сообщила старший помощник главы подмосковного управления СК Ольга Врадий, следователи начали проверку обстоятельств этого инцидента.
Похожий случай произошел 16 мая. В поликлинике на севере Москвы нашли двухлетнюю девочку без присмотра. Как показали записи с камер видеонаблюдения, ребенка привела и оставила в поликлинике мать. Женщина и ее сожитель решили, что ребенок будет им мешать. Девочку передали под предварительную опеку в семью бабушки.
Кроме того, 26 мая женщина оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ на Лобненской улице. Вечером того же дня администрация ТЦ связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка. После этого ее задержала полиция. На допросе женщина заявила, что мальчик вовсе не ее сын.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.