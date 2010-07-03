Оставленную в поликлинике девочку передали под предварительную опеку бабушке

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Девочку, которую мать оставила в столичной поликлинике, передали под предварительную опеку в семью бабушки по отцовской линии. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

29 мая ребенка выписали из больницы и отдали бабушке. В ее семье уже воспитывается родной пятилетний брат девочки. С 2017 года с согласия матери старший ребенок живет у бабушки по отцовской линии. Cоцслужбы будут помогать семье, при необходимости с девочкой будет работать психолог.

16 мая в поликлинике на севере города нашли двухлетнего ребенка без присмотра. Камеры видеонаблюдения показали, что ее привела и оставила неизвестная женщина. Ее личность установили.

По информации следователей, мать девочки вместе с сожителем решили, что ребенок будет им мешать. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

20 мая суд отпустил задержанных. СК собирается обжаловать решение.

Похожий инцидент произошел 26 мая на улице Лобненской на севере столицы. Женщина пришла в ТЦ, где в игровой комнате оставила шестилетнего сына. Администрация ТЦ связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать сына и предложила оставить его себе. Ее задержали полицейские. На допросе женщина утверждала, что мальчик не ее.

Следователи с органами опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями. Мальчика направят в учреждение соцзащиты.