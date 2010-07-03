СК выясняет, почему мать бросила сына в игровой комнате в столичном ТЦ

Фото: телеграм-канал LifeShot

Следственный комитет организовал проверку по факту оставления ребенка в игровой комнате столичного торгового центра, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 мая, на улице Лобненской на севере города. Женщина пришла в торговый центр, где в игровой комнате оставила своего шестилетнего сына.

Ребенок провел в комнате семь часов, но мать за ним не вернулась. Администрация торгового центра связалась с мамой ребенка по телефону, но та отказалась забирать сына и предложила оставить его себе. После этого сотрудники заведения обратились в правоохранительные органы.

Следователям совместно с сотрудниками органов опеки предстоит проверить жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями. Сейчас мальчик находится в медучреждении. Его мать доставили в следственные органы для опроса и проведения проверки.