Полиция задержала женщину, оставившую сына в игровой комнате ТЦ

Женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в столице. Ее задержали, передает РИА Новости.
По словам представителя ГУ МВД по Москве Юрия Титова, вечером 26 мая в полицию сообщили, что в ТЦ на Лобненской улице неизвестная оставила в игровой комнате ребенка примерно шести лет и ушла. Через семь часов администрация ТЦ связалась с матерью, но она не захотела забирать его и предложила оставить себе.
Личность женщины установлена, ее доставили в полицию. Мальчика передали медикам. По факту инцидента началась проверка.
Это не первый случай в столице, когда родители оставляют детей: 16 мая в детской поликлинике № 15 двухлетнюю девочку обнаружили без присмотра. Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестная женщина приносит малышку, а затем уходит. Врачи вызвали полицию.
Правоохранители установили личность женщины. Ей оказалась 21-летняя Мария Рудницкая из Винницкой области Украины. Сама девушка и ее 27-летний сожитель были задержаны. На допросе она призналась, что принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что "не додумала".
Суд отпустил девушку и ее сожителя. Следствие хочет обжаловать решение.
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