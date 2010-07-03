В Москве прекратили дело против оставившей дочь в поликлинике матери

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней гражданки Украины Марии Рудницкой, которая оставила свою двухлетнюю дочь в поликлинике на севере Москвы.
"Сегодня в Савеловский районный суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря инстанции Марию Михайлову.
Ранее стало известно, что суд отпустил женщину, бросившую двухлетнюю дочь Арину в детской поликлинике. Вместе с ней был отпущен сожитель. Вскоре после доставки в зал суда женщине разрешили уйти в сопровождении матери и сестры. В ее действиях не нашли состава преступления.
Вечером, 16 мая, в детской поликлинике № 15 обнаружили двухлетнюю девочку без присмотра. Ребенок был опрятно одет, причесан и легко шел на контакт. Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестная женщина, скрывающая лицо за медицинской маской, приносит малышку в медучреждение. Затем она беспрепятственно покидает поликлинику. Заметив, что маленькая девочка находится в здании без взрослых, обеспокоенные ситуацией врачи вызвали правоохранительные органы.
Савеловский суд решит, что делать с матерью, бросившей свою дочь в поликлинике
Следователи опросили свидетелей и работников поликлиники и установили личность женщины, оставившей девочку. Подозреваемой оказалась оказалась 21-летняя Мария Рудницкая, приехавшая в Москву из Винницкой области Украины. Девушку и ее 27-летнего сожителя задержали. На допросе в СК молодая мать сообщила, что принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что "не додумала".
Сейчас двухлетняя девочка находится в детской городской инфекционной больнице № 6. По словам главврача Ольги Ждановой, у ребенка диагностировали легкую форму ОРВИ.
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